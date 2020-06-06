Друг раскрыл причину смерти Юлии Норкиной

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06.06.2020, 1:48, Новости дня

Друг семьи Юлии Норкиной назвал причину смерти радиоведущей.

«У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», – рассказал Евгений Спицын в эфире Радио «Комсомольская правда».

Ранее о смерти Норкиной сообщил ее супруг, журналист и телеведущий Андрей Норкин.

Юлия Норкина родилась в 1967 году. У нее остались четверо детей. Норкина вела программы на радио и телевидении. Последний эфир она провела 26 апреля. Прощание состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.



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