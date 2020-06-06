«Газпром» и «Роснефть»: геополитический инструмент и средство обогащения Кремля

06.06.2020, 1:45, Новости дня

Основными целями российских энергетических компаний «Газпрома» и «Роснефти» является не столько работа в интересах акционеров, в том числе крупнейшего владельца – российского государства, сколько поддержка внутренних и внешнеполитических целей Кремля и обогащение «путинского круга друзей». Так считают авторы доклада «Новые вызовы и сокращение прибыли для национальных чемпионов России: “Газпрома” и “Роснефти”». Доклад, который также оценивает будущее компаний в эпоху низких цен на нефть и газ и возросшей мировой конкуренции, был представлен вашингтонским «Атлантическим советом» в формате веб-конференции.

Эксперт в сфере банковского дела и корпоративного управления и один из авторов доклада Стивен Фишер (Steven Fisher) отметил, что в 2019 году на долю «Газпрома» пришлось более 60% от российского и 11% от мирового производства природного газа, а на долю «Роснефти» – 41% от российской и 6% от мировой добычи нефти. Компании, в которых большинство акций контролируется российским государством, получили 252 миллиарда долларов дохода и 32 миллиарда долларов чистой прибыли за прошлый год.

Тем не менее рыночная стоимость «Газпрома» в апреле 2020 года составила около 59 миллиардов долларов, что представляет собой 84-процентное падение по сравнению с пиковой отметкой в 367 миллиардов долларов в 2008 году. В 2008 году президент РФ Владимир Путин предположил, что «Газпром» вскоре будет оцениваться в 1 триллион долларов. Рыночная стоимость «Роснефти» составила 44 миллиарда долларов – вдвое меньше оценочной стоимости компании (80 миллиардов) в 2006 году, когда состоялось первичное размещение акций компании. Эксперт отмечает, что рыночная капитализация компании автопроката Uber, которая еще не приносит отдачи инвесторам и у которой нет крупных физических активов, составляет 48 миллиардов долларов.

«Газпром» и «Роснефть» оперируют сегодня в новых реалиях – при низких ценах на энергоносители, развитии индустрии сжиженного природного газа, превращении США в главного производителя нефти и газа в мире, санкционных ограничениях и усиленном регулировании энергетического рынка в Европе. Однако основными причинами низкой рыночной стоимости компаний является их неэффективное управление и их прямое использование в интересах Кремля.

«Высокая рыночная стоимость “Роснефти” и “Газпрома” никогда не была приоритетом Кремля, – говорит Фишер. – Их ценность заключается в их способности содействовать внутренним, экономическим, политическим и даже личным целям Путина и его ближайшего окружения».

Старший научный сотрудник программы энергетической и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу (Edward Chow, CSIS) считает, что в условиях низких цен на нефть и газ «Роснефть» и «Газпром» под давлением рыночных факторов могут быть вынуждены начать трансформацию в сторону более финансово эффективных компаний, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировой рынке.

Соавтор доклада, экономист и эксперт «Атлантического совета» Андерс Ослунд (Anders Aslund, Atlantic Council) не согласен с этой оценкой. Он отмечает, что низкие цены на нефть, которые, по его оценке, останутся таковыми на протяжении многих лет, являются второстепенной проблемой, так как обе компании имеют достаточно низкую себестоимость производства. Именно личное обогащение являются главными проблемами «Роснефти» и «Газпрома», говорит экономист.

«Путин и его друзья только из “Газпрома”, начиная с 2004 года, выводили около 10-15 миллиардов долларов в год. Это является основной целью компании», – говорит Ослунд. Он также считает, что конечными бенефициарами сделки по приватизации 19,5% госпакета акций «Роснефти» в 2016 году могли быть глава компании Игорь Сечин и Владимир Путин.

Эксперт «Атлантического совета» Агния Григас (Agnia Grigas, Atlantic Council) отмечает, что, несмотря на меняющиеся условия мирового энергетического рынка и растущей конкуренции, «Газпром» и «Роснефть» также останутся геополитическими инструментами Кремля. Вопрос заключается лишь, насколько эффективным инструментом они окажутся в новых реалиях: «Мы вступаем в новую эру. Посмотрим, как они будут конкурировать и добьются ли успеха».