Мнение: Хафтар отступает из Бани-Валида. Сирт на очереди

06.06.2020, 1:40, Разное

События в Ливии развиваются стремительно, меняя привычную конфигурацию линии фронта, которая до этого не менялась более года.

Под контроль ПНС Ливии перешел аэропорт Бани-Валида. С местным военным советом достигнута договоренность о присутствии войск ПНС в районе Бани-Валида.

Войска Хафтара полностью отошли от Бани-Валида.

Появились сообщения об отступлении войск Хафтара из района Сирта.

Ряд городов и племен на западе Ливии отложились от Хафтара и подтвердили лояльность правительству в Триполи.

ПНС Ливии заявляет, что не будет вести переговоры с Хафтаром и продолжит наступательные операции с целью овладения Сиртом, авиабазой Аль-Джуфра (где не так давно появились МиГ-29), а также нефтяных полей западной Ливии.

Пока не совсем ясно, где та линия, где ЛНА собирается организовывать новый фронт.

Что примечательно, все развалилось после того, как ЧВКшники уехали из под Триполи, это к вопросу о том, какую роль они могут играть при определенных обстоятельствах.

В целом, текущая перекройка карты в Ливии серьезно поменяет расклады в Восточном Средиземноморье и Северной Африке.

На фоне происходящего, министр обороны Греции утром заявлял про возможность прямого военного конфликта Турции и Греции.

Госдеп США назвал сделку между Ливией и Турцией о месторождениях на шельфе "провокационной и бесполезной" https://www.ekathimerini.com/253443/article/ekathimerini/news/state-department-calls-turkey-libya-maritime-deal-provocative-and-unhelpful, поддержав претензии Греции и Египта. США призывают "прекратить провокационные действия". Ранее Египет объявил о том, что будет создан альянс для противодействия действиям Турции в Ливии и Восточном Средиземноморье, куда войдут Египет, Греция, Кипр ОАЭ и Франция.