 

Озвучены новые требования к ношению масок в период пандемии

06.06.2020, 1:25, Разное

Подробности изменений озвучил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Примечательно, что ранее организация выступала с заявлением о том, что ношение масок рекомендуется только больным COVID-19.

Руководитель ВОЗ отметил, что правительствам стран рекомендовано использование масок населением там, где отмечено широкое распространение коронавируса и затруднено физическое дистанцирование. В частности, это общественный транспорт, магазины и другие переполненные людьми места.

Кроме того, ВОЗ рекомендует использовать маски гражданам с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60 лет. Ношение этого защитного средства желательно всем медработникам. Важно, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT

Напомним, по состоянию на 5 июня коронавирусом в мире заразились более 6,5 миллиона человек, инфекция унесла 386 тысяч жизней. В США число заболевших за время эпидемии превысило 1,85 миллиона.

Как писали “Дни.ру”, за время пандемии коронавирусом в России заразились 449 834 человека. Выздоровели более 212 тысяч, умерли 5 528.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Мнение: Письмо: “Сборник херовых вопросов”

07.04 / «Все, что врачи рекомендуют родителям, — купить маленький гробик»

26.05 / На севере Москвы столкнулись легковушка и автобус: пострадала женщина

25.05 / Мнение: Fuck the economy! (c) Инфантилы правят миром

05.04 / Мнение: Вырождение исторической живописи на примере св. Ольги Киевской

23.05 / Ученым удалось найти «гены стройности»

13.05 / Мнение: Укрупнение

13.04 / Эксперты запустили на старой модели Xiaomi Mi 6 спецверсию Windows 10

30.04 / Половое созревание у нынешних девочек происходит раньше, чем у их мам

14.05 / Скандалы: Как материалы на Сердюкова и Васильеву отправляют в архив

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска