Специалисты рассказали о новом способе обнаружения тромбов

06.06.2020, 1:15, Новости дня

Исследователи занимаются разработкой нового способа обнаружения тромбов, который будет особенно актуален для детей.

По словам ученых, серьезной проблемой в медицине является медицинское оборудование, которое используется для оценки действия препаратов против свертывания крови и для обнаружения сгустков. Показания современных статических систем часто непредсказуемы и приводят к ложным выводам.

Для решения проблемы эксперты разработали микроустройство, которое имитирует извилистые кровеносные сосуды. Также специалисты создали микроокружающую среду, в которой кровь способна быстро сворачиваться под потоком. Биомиметическое устройство для свертывания крови может быть использовано в процессе разработки и тестирования лекарств, которые предназначены для пациентов, страдающих от нарушений свертываемости крови.