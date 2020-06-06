На юге Китая были обнаружены древнейшие паразиты

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06.06.2020, 1:15, Новости дня

На юге Китая в отложениях возрастом в полмиллиарда лет ученые обнаружили следы древнейших паразитов на Земле. По словам специалистов, на раковинах древних беспозвоночных они населяли трубкообразные наросты.

По словам ученых, следы организмов в виде трубкообразных наростов остались на окаменелых раковинах морских беспозвоночных животных под названием брахиоподы, которые появились на Земле около 570 000 000 лет назад. Ученые обнаружили, что такие наросты были не на всех раковинах. Там, где наростов не было, раковины были значительно крупнее по размеру.

Это помогло ученым сделать вывод, что найденные следы принадлежат древнейшим паразитам. Эти организмы в древности существовали благодаря своим хозяевам.



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