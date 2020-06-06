Guardian – ЕС откроет внутренние границы к концу июня

06.06.2020, 0:55, Новости дня

Страны ЕС договорились открыть внутренние границы к концу июня, пишет The Guardian. Что же касается граждан третьих стран, то запрет на их въезд продлён до 1 июля. Издание отмечает, что некоторые европейские страны уже постепенно открывают границы со своими соседями.



Reuters

В ЕС постановили открыть границы внутри объединения к концу месяца и продлить запрет на въезд для граждан из третьих стран до 1 июля, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, запрет на въезд, изначально действовавший до 15 июня, относится ко всем странам, не входящим в ЕС, за исключением стран, имеющих с союзом договор об ассоциации (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Граждане Великобритании также не попадают под запрет, но по прибытии в некоторые из европейских стран будут вынуждены проходить двухнедельный карантин.

Учитывая летние отпускные планы миллионов европейцев, большинство стран ЕС планируют отменить контроль внутренних границ уже к 15 июня, пишет The Guardian.

«Я надеюсь, что мы вернёмся к полностью функционирующей Шенгенской зоне и свободе передвижения граждан не позднее, чем к концу июня. Состояние здравоохранения и политическая обстановка позволяют сделать такой шаг», — приводит издание слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

За последние две недели в Шенгенской зоне уровень новых заражений составлял менее 100 человек из 100 тыс.: лидеры Испании и Италии совместно призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разработать общие правила безопасности путешествий внутри ЕС. Как отмечает издание, туризм играет большую роль как в испанской, так и в итальянской экономиках.

Некоторые европейские страны уже начали постепенное открытие границ, пишет The Guardian. В пятницу в Чехии заявили, что откроют границы с Австрией и Германией на 10 дней раньше срока. В минувшую среду Австрия объявила об открытии границ со всеми соседями, кроме Италии.