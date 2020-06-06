Handelsblatt – столкновение США и КНР грозит Европе катастрофическими последствиями

06.06.2020, 0:55, Новости дня

Американо-китайское противостояние нарастает и перекидывается на всё новые сферы, пишет Handelsblatt: отношения между двумя странами продолжают ухудшаться. Столкновение двух титанов грозит катастрофическими последствиями Европе, оказавшейся меж двух огней. Европейский бизнес оказывается в патовой ситуации, когда он сильно связан с американским рынком, но отказаться от китайского он также не может.



Reuters

В последние недели Дональд Трамп обрушился с активной критикой на КНР, пишет Handelsblatt. По словам американского президента, Китай «на протяжении десятков лет разграблял США как никто другой». Американский президент также обвинил Китай в неправомерном присоединении территорий и неуважении к автономии Гонконга.

Китайский бизнес обеспокоен новым витком напряжённости в американо-китайских отношениях, отмечает издание. Глава торговой палаты ЕС в Китае Йорг Вюттке опасается, что в дальнейшем ситуация может обостриться ещё сильнее. Растущее напряжение угрожает достигнутым между США и Китаем торговым договорённостям. К примеру, в начале этой недели Пекин приказал госпредприятиям перестать закупать американские сельскохозяйственные продукты.

Как отмечает Handelsblatt, спор между КНР и США перекидывается на всё новые сферы. В этом столкновении двух титанов Европа находится в весьма неудобной позиции, при этом не имея широких возможностей для вмешательства.

«Американо-китайский спор осложняет и без того трудную обстановку в мировой торговле», — приводит издание слова главы федерального объединения немецкой промышленности Йоахима Ланга. Ланг также отметил, что от этого особенно страдает именно немецкая экономика. Европейские фирмы также затронуты технологическим конфликтом между США и Китаем вокруг компании Huawei: Вашингтон призывает своих союзников к отказу от китайской технологии, пишет Handelsblatt.

Причина нарастающего конфликта между Китаем и США заключается, помимо прочего, в росте китайской самоуверенности и радикальной перемене китайской внешней политики, отмечает издание. Новое поведение КНР на мировой арене может иметь катастрофические последствия для Европы, считает издание. Крупное инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем, подписание которого было намечено на нынешний год, застопорилось. Европейские фирмы находятся в патовой ситуации: большая часть оборота многих из них по-прежнему приходится на США, однако перспектив роста больше в Азии. То, что ситуация может измениться в случае проигрыша Дональда Трампа на выборах, маловероятно, пишет Handelsblatt. В отличие от других решений Трампа его жёсткая линия в отношении КНР почти не оспаривается.