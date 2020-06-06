Северный флот выделен в отдельную военно-административную единицу

06.06.2020, 0:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении РФ, который фактически наделяет Северный флот статусом военного округа с 1 января 2021 года.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление <…> Северный флот – в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», – говорится в указе президента, который размещен в базе нормативно-правовых документов.

Границы еще трех округов – Южного, Центрального и Восточного, согласно указу, остаются без изменений.

Согласно указу президента от 2010 года, Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ относились к Западному военному округу.

В конце 2014 года было создано Объединенное стратегическое командование Северного флота, его основой стал Северный флот, выведенный из состава Западного военного округа.