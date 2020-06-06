Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными

06.06.2020, 0:51, Новости дня

Министерство юстиции РФ признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.

Анализ региональных нормативных правовых актов, в том числе, указов мэра Москвы, был проведен Минюстом по поручения главы российского правительства Михаила Мишустина, напоминает ТАСС. Он указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта РФ и сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики и материальной поддержкой широких категорий граждан. Также было установлено, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод.

Как сообщалось, ограничительные меры в столице действуют с конца марта. Жители должны оставаться дома, особенно те, кому старше 65 лет. С 1 до 15 июня горожане могут гулять и заниматься спортом на улице по специальному графику, но для передвижения на транспорте необходим цифровой пропуск.