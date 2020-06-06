Какой еще коронавирус? В ЦКБ вышел из многомесячной комы 53-летний пациент

06.06.2020, 0:51, Новости дня

В это сложно поверить, но о пандемии коронавируса ничего не знал 53-летний житель Москвы Сергей Шорохов. Всю информацию о глобальном карантине, закрытии границ и обязательных мерах профилактики он пропустил, потому что был в коме. Пришёл в себя буквально на днях. Каково это — очнуться в мире, совершенно не похожем на прежний?

История Сергея Шорохова напоминает фабулу романа "Авиатор" Евгения Водолазкина. Два месяца в настоящей, не медикаментозной коме. Чудесное возвращение к жизни, но уже в мире,изменённом короновирусом. Вот первое интервью из палаты Центральной клинической больницы. Рядом с пациентом который только что пришёл в себя — преданная жена Елена.Сергей Валериевич рассказывает, как воспринял новое положение дел, и своих частных и мировых.

Сейчас Шорохов дома, радуется родным, недоумевает по поводу того, что друзья не могут его посетить. Что теперь нескоро будет поездки за рубеж, привычный отдых, любимые хобби.

После плановой операции по удалению большой опухоли головного мозга Сергей стал поправляться. Затем неожиданное резкое ухудшение, кома, аппарат ИВЛ. И победа над смертью — и врачей, и пациента. "Для меня это безумные эмоции, мы видим результаты своего труда. Раз пациент справился, то и с пандемией мы справимся", — уверен Андрей Реутов, нейрохирург.

Когда Сергей стал постепенно вникать в ситуацию, то был поражён тем, что у его сына, выпускника школы ни последнего звонка, ни выпускного бала. Подача документов в вуз — онлайн, и только так. Пока бывший пациент ЦКБ ещё не совсем свыкся с новыми реалиями жизни. С тем, что радоваться окружающему миру теперь придётся, в основном, благодаря интернету.