“Мы активно искали”. В Facebook не обнаружили иностранного вмешательства в акции протеста в США

06.06.2020, 0:42, Новости дня

Компания Facebook не обнаружила в своей социальной сети свидетельств иностранного вмешательства. Об этом заявил директор по кибербезопасности Натаниэль Глейчер на своей странице в Twitter.

“Мы активно искали и не обнаружили иностранного вмешательства или скоординированной неправомерной деятельности, направленной на эти протесты. Если мы найдем [записи], мы удалим и сообщим об этом”, – заявил Глейчер.

We’ve seen some speculation around the risk of CIB or foreign interference in the US protests. We are actively looking and haven’t yet seen foreign interference or domestic coordinated inauthentic behavior targeting the protests. If we find it, we’ll remove and report it.

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) June 5, 2020

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Впоследствии протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

1 июня Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.