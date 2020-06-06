 

Май 2020-го стал самым теплым в истории – климатологи

06.06.2020, 0:42, Новости дня

Май 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом 5 июня сообщила сеть ЕС по мониторингу изменений климата, действующая в рамках программы “Коперник”.

“Во всем мире май был на 0,63 °С теплее, чем в среднем в мае 1981–2010 годов. Это самый теплый май за всю историю наблюдений”, – говорится в сообщении.

При этом, сказано в отчете, температуры в Европе “варьировались от значительно выше средней на юго-западе и на северо-востоке континента до значительно ниже средней в регионе, простирающемся от Скандинавии до Балкан и северного побережья Черного моря”. Так, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского (Киев), май в украинской столице был самым холодным за последние 20 лет.

Служба отмечает, что в целом весной в Европе температура была на 0,7 °С выше средней, тогда как в некоторых частях Сибири – на 10 °С.

В соответствии с данными климатологов, в мае 2020 года площадь арктического морского льда была на 8% ниже среднего показателя 1981–2010 годов, что является пятым самым низким показателем в истории.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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