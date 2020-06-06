 

Мнение: Красная тряпка для коммунистов

06.06.2020, 0:35, Разное

Самый большой позор случается, когда глаза затмевает извечная ностальгия по дням минувшим, которая сегодня кажется неуместной, а иногда даже чересчур паразитирующей. Ведь здесь все понятно без лишних слов: чем меньше грез о прошлом, тем лучше и качественнее живешь сейчас и будешь жить потом. Однако с этим утверждением многие продолжают не соглашаться (хоть оно и приносит свои плоды и заметно конкурирует с желанием “давать по тормозам”).

Не удивительно, почему такая позиция стала популярной в кругах представителей коммунистической партии. В преддверии голосования по поправкам в главный документ страны – события, надо сказать, значимого для современной российской истории и политической повестки – члены активизировавшейся в последнее время КПРФ начали сеять сомнения и наводить смуту.

Особенное возмущение вызвали заявления депутата Дмитрия Новикова, прозвучавшие сегодня: политик-коммунист, застрявший в прошлом веке и, должно быть, засмотревшийся на черный мрамор Мавзолея Ленина и впитавший революционные идеи, пригрозил стране скорыми митингами, шествиями, пикетами и всяческими манипуляциями в СМИ и соцсетях, которые бы порочили идею о поправках. И все эти сходки и акции, на минуточку, планируется реализовать во время пандемии коронавируса!

Но вот дело в том, что открыто о своей позиции “против” изменений в документ (да и вообще – против действующей российской власти в целом) КПРФ заявлять не спешит: коммунисты всего лишь “намекают” на то, что поправки нельзя принимать на скорую руку.

Ну а коли уж так, зачем тогда вбрасывать настолько провокационные заявления на суд общественности?

Ради очередного хайпа?

Источник: Достало



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