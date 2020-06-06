Facebook не нашел признаков иностранного вмешательства в протесты в США
06.06.2020, 0:30, Новости дня
Компания Facebook Inc заявила в пятницу о том, что не обладает доказательствами фактов скоординированного иностранного вмешательства в акции протеста в США, проходящие по всей стране с начала прошлой недели.
«Мы активно ищем и пока не обнаружили иностранного вмешательства… направленного на эти протесты», – заявил Натаниэл Глейхер, глава подразделения кибербезопасности компании. Глейхер подчеркнул, что Facebook «хотел бы предостеречь людей от поспешных выводов без явного доказательства иностранного вмешательства».
О возможном иностранном вмешательстве с целью сеяния розни в американском обществе заявил в четверг генеральный прокурор Уильям Барр. Он сказал, что некие иностранные группировки ведут в соцсетиях дезинформационные кампании, подобные тем, что проводились Россией во время президентских выборов в 2016 году, чтобы посеять рознь среди американцев.
«Некоторые иностранные хакеры и группировки, связанные с иностранными правительствами, сосредотачиваются на этой конкретной ситуации, которая у нас здесь происходит, и пытаются обострить ее всеми возможными способами», – заявил Барр.
В Twitter Inc заявление Барра не прокомментировали. Официальный представитель компании заявил, что Twitter предпринимает активные действия в отношении любых скоординированных попыток сорвать публичный диалог по данному вопросу.
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