Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 июня 2020 года
06.06.2020, 0:06, Разное
За время эпидемии коронавирусом в России заразились почти 450 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 726 носителей инфекции. Выздоровели 212,6 тысячи человек, умерли 5 528 пациентов.
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, считает замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Но нельзя считать, что борьба с эпидемией завершена, добавил он.
Отечественный препарат для лечения коронавируса “Авифавир” будет бесплатным в рамках обязательного медстрахования (ОМС), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В поликлиники лекарство поступит 11 июня.
Российская столица прошла период наиболее острых ограничительных мер, сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов. Теперь необходимо вернуться к росту городской экономики, заявил он.
Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,675 миллиона человек. Число жертв – более 391 тысячи. В США COVID-19 заболели около 1,87 миллиона человек. Бразилия с 614 тысячами инфицированных находится на втором месте.
Коронавирус в Москве
Заболели – 191 069
Умерли – 2 806
Выздоровели – 97 358
Коронавирус в России
Заболели – 449 834
Умерли – 5 528
Выздоровели – 212 680
Коронавирус в мире
Заболели – 6 675 963
Умерли – 391 980
Выздоровели – 3 110 060
Статистика коронавируса на 6 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква191 069
2 80697 358Россия449 8345 528212 680США1 879 785109 819535 059Весь мир6 675 963
391 980
3 110 833
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