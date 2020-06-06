Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 июня 2020 года

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06.06.2020, 0:06, Разное

За время эпидемии коронавирусом в России заразились почти 450 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 726 носителей инфекции. Выздоровели 212,6 тысячи человек, умерли 5 528 пациентов.

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, считает замминистра здравоохранения Евгений Камкин. Но нельзя считать, что борьба с эпидемией завершена, добавил он.

Отечественный препарат для лечения коронавируса “Авифавир” будет бесплатным в рамках обязательного медстрахования (ОМС), заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В поликлиники лекарство поступит 11 июня.

Российская столица прошла период наиболее острых ограничительных мер, сказал заммэра Москвы Владимир Ефимов. Теперь необходимо вернуться к росту городской экономики, заявил он.

Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,675 миллиона человек. Число жертв – более 391 тысячи. В США COVID-19 заболели около 1,87 миллиона человек. Бразилия с 614 тысячами инфицированных находится на втором месте.

Коронавирус в Москве

Заболели – 191 069

Умерли – 2 806

Выздоровели – 97 358

Коронавирус в России

Заболели – 449 834

Умерли – 5 528

Выздоровели – 212 680

Коронавирус в мире

Заболели – 6 675 963

Умерли – 391 980

Выздоровели – 3 110 060

Статистика коронавируса на 6 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква191 069
2 80697 358Россия449 8345 528212 680США1 879 785109 819535 059Весь мир6 675 963
391 980
3 110 833

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