Ограничение снимают поэтапно

06.06.2020, 8:03, Главное

Теги: Безопасность, Бизнес, Здравоохранение, Миронов

C 8 июня в Ярославской области переходят к очередному этапу снятия ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Дмитрия Миронова и постановление правительства региона (не опубликовано), регулирующее работу организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом, по-прежнему запрещено проводить массовые и развлекательные мероприятия (пока до 15 июня).

– Готовы перейти к первому этапу снятия ограничений. Наши показатели – коэффициент распространения инфекции, доля свободных коек, охват тестированием – позволяют сделать первые послабления, – пояснил Дмитрий Миронов. – Возобновление работы организаций возможно при главном условии – неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Наша цель – удержать ситуацию и создать условия для новых послаблений. Надо двигаться к привычной жизни. Думаю, это наша общая цель. Достичь ее сможем только вместе, при ответственном отношении каждого.

С понедельника смогут начать работу ряд непродовольственных магазинов. Важные условия возобновления деятельности: отдельный вход с улицы, площадь помещения не более 400 квадратных метров, ограничение по количеству находящихся в торговом зале. Смогут работать объекты розничной торговли ярмарочного типа.

Разрешено оказание услуг по ремонту и пошиву одежды и обуви, а также по фотографированию, копированию и подготовке документов. Парикмахерские и салоны красоты могут приступить к работе с оказанием полного комплекса услуг клиентам. Туроператоры и турагентства смогут очно принимать посетителей. Возможно бронирование мест в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но только для командировочных граждан.

С 15 июня представители сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов смогут возобновить спортивную подготовку. Профессиональные спортивные лиги получили возможность проводить соревнования без присутствия зрителей, но при наличии соответствующих решений со стороны спортивных федераций.

Начнут работать бани, но только в муниципальных образованиях с относительно благополучной эпидситуацией: в Брейтовском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Первомайском, По​шехонском, Ростовском, Тутаевском, Угличском, Ярославском районах, городском округе Переславль-Залесский, при условии загрузки не более половины пропускной способности и наличии отдельного входа.

​Многофункциональные центры региона будут оказывать весь перечень услуг, но по предварительной записи. Для других организаций продлевается ранее утвержденный режим работы. Учреждения культуры, спорта, организации досуга и развлечений вправе функционировать без очного присутствия посетителей. Предприятия общественного питания – исключительно на вынос и доставку. В здании торговых центров разрешена работа продовольственных магазинов, аптек, салонов сотовой связи, салонов красоты, а также магазинов, реализующих товары первой необходимости.