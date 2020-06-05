 

Искусственное поддержание климата может в будущем нанести планете серьезный урон

05.06.2020, 23:55, Новости дня

Использование атмосферных аэрозолей для отражения тепла является одним из способов борьбы с последствиями глобального потепления. По словам ученых, такой метод не является безвредным и в будущем способен ослабить штормы и дестабилизировать ледяные щиты. Это приведет к более загрязненным городам.

Во время нового исследования ученые изучали долгосрочные последствия геоинженерии на климат. Методы, которые применяются для сохранения климата, обычно основываются на примере извержения вулканов.

Во время нового исследования команда специалистов использовала модель, в которой солнечная радиация блокируется. Модель позволила ученым изучить последствия попадания огромного количества аэрозолей в стратосферу. Специалисты обнаружили, что в будущем штормовые пути в обоих полушариях будут значительно ослаблены и это вызовет множество климатических последствий. Слабые ураганы станут причиной более застойных летних условий.



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