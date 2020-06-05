В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

05.06.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 2864 человек.

В штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Днем ранее в Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом. В четверг мэр столицы Сергей Собянин назвал срок отмены большинства ограничений в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.