 

“Фрайбург” минимально обыграл гладбахскую “Боруссию” в чемпионате Германии

05.06.2020, 23:31, Новости дня

В футбольном чемпионате Германии матчем между "Фрайбургом" и менхенгладбахской "Боруссией" стартовал 30 тур. Встреча проходила при пустых трибунах фрайбургского "Шварцвальд-Штадион" и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.

Победу "Фрайбургу" принес точный удар Нильса Петерсена, в результате которого он на 58 минуте матча поразил ворота "Боруссии". Футболисты из Гладбаха усугубили свое положение после того, как на 67 минуте Алассан Плеа за вторую желтую карточку покинул поле. Отыграться гости не смогли.

"Фрайбург" благодаря домашнему успеху набрали 41 балл и переместились на восьмое место таблицы Бундеслиги. Менхенгладбах же упустил возможность войти в тройку лидеров, и с 56 баллами остался на четвертой строчке.



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