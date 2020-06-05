Трамп пригрозил ввести в Вашингтон «другую группу» людей

05.06.2020, 23:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что если мэр Вашингтона Мюриэл Боузер не будет хорошо относиться к подразделениям Национальной гвардии, то в столицу Соединенных Штатов могут привести «другую группу мужчин и женщин».

«Некомпетентный мэр Вашингтона, округ Колумбия, Мюриэл Боузер, чей бюджет полностью вышел из-под контроля и которая постоянно возвращается к нам за «подачками», теперь сражается с Национальной гвардией, которая спасла ее от большого позора в последние несколько ночей. Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, тогда мы приведем другую группу мужчин и женщин!», – написал Трамп в своем Twitter, не уточнив, о ком идет речь.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

В прошлую субботу несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, однако секретная служба США преградила им доступ к Белому дому.

В понедельник в столице США ввели комендантский час. В тот же день после совещания Трампа с главой Пентагона и генпрокурором США было принято решение направить на подавление беспорядков дополнительные силы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.