Мальчики и девочки в строю

05.06.2020, 23:20, Разное

Во Владивостоке детей сгоняют на парад. Роспотребнадзор против.

Участвовать ли детям в нынешнем Параде Победы 24 июня — так, как это бывает ежегодно, когда вслед за колоннами воинских частей и ветеранов войны идут колонны воспитанников детских военно-патриотических клубов? Казалось бы, сегодня на фоне тотальных ограничений и отмены традиционных и всеми любимых школьных торжеств — последних звонков и выпускных балов — ответ на вопрос очевиден: конечно же, не участвовать! А во Владивостоке решили иначе.

3 июня под руководством врио заместителя командующего Тихоокеанским флотом полковника Стороженко в городе стартовали «тренировки парадных расчетов». Эти «большие маневры» тут же привлекли внимание горожан. Проводятся они средь бела дня при большом и непривычном для этого времени суток стечении народа и «радуют глаз» прохожих скопищем людей в форме с оружием, знаменами, трубами и барабанами.

Все участники предстоящих торжеств собираются у КПП одной из воинских частей ТОФ, дислоцированной в непосредственной близости от жилых домов, магазинов, городских автодорог.

Защитники Отечества толпятся в ожидании прохода на плац без каких бы то ни было средств защиты и соблюдения социальной дистанции.

Ну, так и маршировать они будут так же — плечом к плечу. То есть по умолчанию все здоровы, все прошли сквозь сито тестов на коронавирус.

Честно говоря, все это мелочи по сравнению с тем, что рядом с вооруженными дядьками перед КПП в ожидании тренировки толпится парадная рота воспитанников местного военно-патриотического клуба «Восток»: 68 мальчиков и девочек, школьников самых разных возрастов, начиная с младших классов и до выпускников.

Фото: Наталья Островская, для «Новой»

Почти все без масок и перчаток, держатся плотно,

как будто нет ни пандемии, ни опасности, ни правил самоизоляции и гигиены.

Бесшабашные наставники ребят — пожилой каперанг и веселая тетенька в берцах, форме и странных медалях на груди — оба радостно светят улыбками и предельно открыты, то есть тоже без масок. Видно невооруженным глазом: участие руководимого ими клуба в столь ответственном и важном мероприятии, а затем, глядишь, и в самом параде — это просто праздник какой-то!

Показательно, что до начала тренировок, сразу после того, как всем объявили, что парад в честь 75-летия Великой Победы состоится 24 июня, в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю поступил запрос от директора краевого департамента по делам молодежи Елены Томчук с просьбой прояснить ситуацию и возможность участия в торжествах детей и юношества.

4 июня пришел ответ. Руководитель управления Татьяна Детковская сообщила, что на территории Приморского края сохраняется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, действует режим повышенной готовности, на 2.06.2020 г. зарегистрировано 2155 вновь заболевших, темп прироста за сутки составляет 2,47 процента.

ПОЗИЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

«Считаем необходимым продолжение мероприятий по дальнейшему разобщению детей. Предлагаем не рассматривать участие детей в данном массовом мероприятии (т. е. в подготовке к параду. — Н. О.)», — заключила Детковская.

Но Роспотребнадзор не Сергей Шойгу, командованию флота не указ. В штабе ТОФ не стали ждать всех этих предостережений и лихо свели воедино без всяких «условностей» военных моряков, морскую пехоту, личный состав МЧС и… детский клуб.

Скоро, согласно расписанию, владивостокским школьникам опять в строй, под знамена, на плац. И так каждый день до 10 июня.

А потом еще три тренировки — общие, со всем Владивостокским гарнизоном. А потом, 20 июня, — генеральная репетиция…

Между тем по распоряжению губернатора края Олега Кожемяко масочный режим и прочие ограничения продлены в Приморье до 15 июня. Что в случае очередной вспышки развязывает властям руки: «А это не мы, это флот…»

Фото: Наталья Островская, для «Новой»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парад выходит на плато. Чем грозит перенос празднования Победы на 24 июня

Я рассказала об этом так называемом военно-патриотическом воспитании своему отцу, встретившему войну в Бресте 8-летним мальчишкой, познавшему оккупацию, голод, уход с семьей в партизанский отряд… Мой 87-летний отец, мечтавший о достойном праздновании 75-летия Победы, о святом для него Дне, внезапно перенесенном «царским указом» на опасно близкий срок — 24 июня, выслушав мой рассказ об участии в тренировках детской «парадной роты», сказал лишь одно: «Безобразие».

Не сомневаюсь, то же самое сказали бы и другие ветераны. Кстати, в нынешней «боевой» обстановке традиционная ветеранская колонна во владивостокском параде участвовать не будет. Решили единственно правильно: «Здоровье дороже».

ОТВЕТ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВВО ПО ТИХООКЕАНСКОМУ ФЛОТУ:

При подготовке к проведению 24 июня 2020 года в городе Владивостоке торжественных мероприятий, посвященных параду Победы, спланирован и реализуется комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Участники парадных расчетов, в том числе привлекаемые к мероприятиям воспитанники военно-патриотических клубов Приморья, полностью обеспечены и допускаются к тренировкам исключительно в средствах индивидуальной защиты — перчатках и медицинских масках. Учащиеся образовательных учреждений муниципального образования, являющиеся членами юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-патриотических клубов привлекаются к участию в торжественных мероприятиях только при наличии разрешения родителей или их законных представителей.

Все военнослужащие, принимающие участие в тренировках, проходят тестирование на наличие коронавирусной инфекции и допускаются к мероприятиям подготовки военного парада только при отсутствии каких-либо признаков заболевания. Перед началом каждой тренировки для всех участников мероприятий, включая представителей организаций и учреждений, не относящихся к военному ведомству, военными медиками осуществляется обязательный входной барьерный температурный контроль.

Кроме того, подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию мест проведения тренировок, предназначенных для перевозки военнослужащих транспортных средств, помещений для их проживания. Все участники тренировок круглосуточно находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Наталья Островская,

специально для «Новой»,

Владивосток