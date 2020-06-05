Глава Пентагона приказал военным подразделениям покинуть округ Колумбия

05.06.2020, 23:10, Новости дня

Министр обороны Марк Эспер отдал приказ о выводе 900 военнослужащих регулярной армии, которые были направлены на прошлой неделе в район Вашингтона, округ Колумбия, чтобы предотвратить возможные массовые беспорядки. Ожидается, что военные вернутся на свои базы. Об этом заявил в пятницу министр армии США Райан Маккарти.

Войска будут возвращены на базы Форт-Брэгг в Северной Каролине и Форт-Драм в штате Нью-Йорк.

Военные, прибывшие в Вашингтон из Северной Каролины отправились домой около полуночи в четверг, а в пятницу Эспер отдал приказ вернуться на базу военнослужащим, прибывшим с базы Форт-Драм.

По словам Маккарти, небольшое армейское подразделение, с местом постоянной дислокации в Арлингтоне, штат Вирджиния, будет готово оказать помощь силам правопорядка в случае необходимости.

«У нас было четыре мирных дня подряд», – объяснил Маккарти, добавив, что решение об отправке военных было принято после событий, произошедших во время беспорядков в минувшее воскресенье.

Хотя войска находились в столичном регионе, они не были развернуты непосредственно в Вашингтоне, и находились в режиме ожидания на случай необходимости.

Сейчас в Вашингтоне и в районах, прилегающих к округу Колумбия, размещены около 5000 национальных гвардейцев.