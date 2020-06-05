Татьяна Брухунова впечатлила подписчиков шикарными туфлями от Dolce Gabbana

05.06.2020, 22:53, Разное

Татьяна Брухунова активно делится в личном аккаунте Instagram яркими снимками, которые подтверждают, что знаменитость предпочитает жить на широкую ногу. Недавно избранница Евгения Петросяна впечатлила подписчиков, показав снимок шикарных туфель от Dolce Gabbana.

Для многих девушек, следящих за модой, страница 31-летней супруги российского комика давно стала источником вдохновения, а ее стильные образы – примером для подражания. Татьяна Брухунова старается соответствовать представлениям фанатов и часто хвастается брендовыми вещами. На свежем фото молодой жены Петросяна запечатлена пара замшевых туфель на широком каблуке, декорированных разноцветными стразами.

В этой роскошной обуви Брухунова еще не позировала, поэтому некоторые пользователи Сети решили, что она их только приобрела или ей просто нравиться любоваться вещами от Dolce Gabbana. Однако, как информирует издание “ГлобалМСК”, туфельки были куплены за 60 000 рублей четыре года назад и все это время возлюбленная Евгения Вагановича хранила обувь в гардеробной. Комментаторы оставили множество положительных отзывов о туфлях, называя их “произведением искусства” и призвали Татьяну Брухунову носить их, а не использовать, как музейный экспонат.