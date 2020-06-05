 

Гузеева призналась в смелом эксперименте над собой

05.06.2020, 22:50, Разное

В своем инстаграм-аккаунте 61-летняя телеведущая и актриса показала, как выглядела в 18 лет. В те годы она рискнула сама себе отрезать челку – об этом гласит подпись под новым, архивным снимком в ее микроблоге.

Поклонники пришли в восторг от вида молодой Ларисы Гузеевой. Они пришли к выводу, что красоту ничем не испортишь. Также они отметили, что звезда и ее дочь очень похожи.

Отметим, что Лариса Гузеева практически не изменяет своему имиджу роковой брюнетки, однако некоторое время назад телеведущая стала блондинкой. Фолловеры с восторгом оценили преображение знаменитости.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 5 Июн 2020 в 9:29 PDT



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