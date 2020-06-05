Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на газ из США

05.06.2020, 22:48, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил заявление главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста о возможности введения штрафных пошлин на газ из США.

«Обещание Берлина ввести штрафные пошлины на газ из США, если они не откажутся от давления на «Северный поток – 2», это еще не санкции, но уже ответная мера. Вероятно еще большее ухудшение отношений между [президентом США Дональдом] Трампом и [канцлером Германии Ангелой] Меркель. Тут американская коса, похоже, все же нашла на германский камень», – написал парламентарий в своем Twitter.

Напомним, глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что Германия и Евросоюз должны продумать реакцию на планы США ввести дополнительные санкции против «Северного потока – 2», в качестве ответных мер могут быть введены штрафные пошлины на природный газ из Штатов.

Накануне законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесли в сенат США. В Nord Stream 2 AG заявляли, что любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний.

В МИД РФ констатировали, что США решили продолжить курс на снижение конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил о незаконности американских санкций против проекта «Северный поток – 2». Сенатор Олег Морозов выразил уверенность, что РФ найдет способ реализации газопровода в любых условиях.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал на попытку Вашингтона регулировать ситуацию в своих интересах не рыночными способами, а административными и волюнтаристскими.

В Германии заявляли, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция ФРГ по «Северному потоку – 2» не изменилась.