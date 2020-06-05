Трамп обрушился на ЕС и Китай с угрозами из-за лобстеров

05.06.2020, 22:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу и Китаю экономическими мерами, если те не смягчат требования для ввоза на свою территорию американских лобстеров.

«Если Европейский союз немедленно не отменит эти пошлины (на американских лобстеров – прим. ВЗГЛЯД), мы введем пошлины на их автомобили, которые будут эквивалентны… Это будет «эквивалент плюс», – приводит РИА «Новости» слова Трампа на совещании по вопросам рыболовства в штате Мэн.

Президент США отметил, что европейские автомобили попадают на американский рынок «бесплатно, что странно».

Он также возмутился тем, что такие же лобстеры из Канады Евросоюз не обкладывает пошлинами.

Кроме того, Трамп поручил своему экономическому советнику Питеру Наварро проработать вопрос введения пошлин на китайские товары, если Пекин не снизит пошлины на поставки американских лобстеров.

По словам одного их представителей рыболовной отрасли, принимавшего участие в совещании, из-за пошлин экспорт лобстеров в Китай упал с 600 тыс. фунтов до менее 100 тыс. фунтов.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что из-за коронавируса «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем.