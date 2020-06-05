Ученые рассказали о влиянии регулярного взвешивания на снижение веса

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05.06.2020, 22:30, Разное

Американские исследователи изучили влияние регулярного взвешивания на уменьшение веса. Эффективность такого метода зависит от пола, возраста и психического состояния людей.
Ученые после проведения ряда исследований пришли к выводу, что пытающимся держать на контроле свой вес взрослым полезно регулярно себя взвешивать. Однако подросткам и страдающим расстройствами пищевого поведения людям лучше избегать подобного ритуала. Специалисты проанализировали влияние самовзвешивания как метода в сравнении с иными стратегиями борьбы с избыточным весом, и выяснили, что оно способно помочь сбрасывать или поддерживать массу тела, особенно мужчинам.

По результатам анализа свыше 11 000 людей, имеющих лишний вес, было установлено, что те, кто проводит регулярное определение массы тела, теряют более 5% своего веса, и это снижает вероятность развития диабета 2 типа. Ученые не обнаружили разницу в потере веса у людей, проводящих измерения ежедневно или 1 раз в неделю, но подчеркнули, что отсутствие взвешивания может быть фактором риска увеличения веса.



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