 

Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования

05.06.2020, 22:15, Новости дня

Названа еще одна причина аварии в Норильске, результатом которой стал разлив топлива. Ростехнадзор считает, что дело может быть и в изношенности оборудования.

В ведомстве обратили внимание на то, что окончательные выводы будут сделаны лишь после проведения всестороннего расследования. Ростехнадзор отметил, что сооружения ТЭЦ эксплуатируются с 1985 года, потому причиной катастрофы могла стать и их изношенность, сообщает ТАСС.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что разгерметизация одного из резервуаров случилась из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним.

По словам главы "Норникеля", которой и принадлежит ТЭЦ-3, на устранение последствий аварии придется потратить около десяти миллиардов рублей. Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что если бы они своевременно поменяли резервуар, где хранилось топливо, то такого ущерба не было бы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Грузинские врачи запретили ходить в церковь на Пасху

13.05 / Первый тропический шторм в Атлантике может сформироваться на этой неделе

21.05 / “Укрзалізниця” готова начать пассажирские перевозки

08.05 / Журналисту Первого канала разрешили въезд в Белоруссию как частному лицу

28.04 / Ургант прокомментировал травлю Тодоренко за слова о домашнем насилии

08.05 / Российские регионы получили более 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ

05.04 / Пилатес поможет в борьбе с ожирением

03.05 / В Москве двое детей выпали из окна квартиры на 11-м этаже

04.06 / КНДР раскритиковала Помпео за клевету в адрес Компартии Китая

23.05 / На Украине заявили о слежке за Россией из космоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска