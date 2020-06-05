МАГАТЭ встревожено нарушением Ираном соглашения по атому

05.06.2020, 22:15, Новости дня

Иран в последние месяцы быстро наращивал запасы обогащенного урана, продолжая, таким образом, нарушать параметры международного соглашения по атому.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Associated Press, ссылаясь на доклад МАГАТЭ, в котором констатируется, что в распоряжении Ирана 20 мая было более 1,5 тонн обогащенного урана, тогда как 10 февраля – только 1,1 тонна.

МАГАТЭ также сообщает, что несмотря на то, что соглашение позволяет Ирану обогащать уран только до уровня в 3,67%, он обогащает его до отметки 4,5%.

Отмечается, что в последние четыре месяца власти страны не пускают сотрудников МАГАТЭ на два объекта, которые могут быть использованы для хранения и обработки ядерных материалов.