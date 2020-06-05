Личное: Не смогла отказать

05.06.2020, 22:10, Разное

Известная своими бессмертными хитами в составе казахстанской группы Кети Топурия не смогла отказать, когда её попросили. Муж Кетеван — Лев Деньгов, но как известно, деньгов никогда не бывает много.

Вот певица и не отказала кому-то там, как это принято в среде наших чёрных дырочек.

Топурию попросили исправиться, она согласилась.



Фото: Соцсети

«С 25 июня по 1 июля пройдёт голосование по поправкам в Конституцию … честно, до этого года никогда не ходила на голосования в этот раз буду исправляться 🙂

Конституция затрагивает все сферы нашей жизни. Не нужно отказываться от голосования в силу своей аполитичности, это не политика, это просто жизнь. ».

Я всегда говорила: если ты продаёшься, делай так, чтобы о твоём позоре никто не знал. Зачем вываливать интим в Эскортограм?

Совершенно очевидно, что живущая по заграницам Кети не особо страдает без предлагаемых в Конституцию правок. Да что там — страдает? Нормально грузинская Катька живёт — вот только на столичный день города не позвали.

Купающийся в Кети Деньгов наверняка хорошо её обеспечивает — Деньгов купается в Кети, а сама она — в деньгах. Но ведь дело не только в финансах!

Хочется петь!

Я не склонна думать, что Кетеванке что-то там заплатили. Отнюдь, вот покойному Кобзону за его патриотизм тоже никто не платил напрямую. Сейчас принято дружить с властью — в ответ дадут элитную квартиру, как пьяненькой и пошлой Ларке Гузеевой, в центре Москвы, или мандат депутата — как упомянутому покойнику Кобзону.

Ну, или как Тимурке Юнусову разрешать открыть бургерную на Новом Арбате. Тоже неплохо ведь, согласитесь.

Наши артисты считают престижным выступить на столичных праздничных мероприятиях. Рвут друг друга, чтобы попасть в Голубой огонёк или на концерт в честь Дня полиции. Вот и Кети со своими запоминающимися хитами хочет оказаться в тусовке патриотических звёзд.

А там, глядишь, как-нибудь отблагодарят, погладив приятно девушку по мандату.

Кети считает, что ей пришла пора исправляться. Дожила сутулая до седого лобка — нужно открывать новые горизонты. Политика, официальные концерты, звания с надбавкой к пенсии — разве не это Олимп любого шута горохового, Арлекина или вонючего в обоссанныъх штанах Панталоне?

На несчастную Кетеван Топурия накинулись все — кони, даже лошадь вопит, но чем они, собственно, лучше? И сама лошадь, и муж её богомольный — тоже ведь властям не отказывают никак и имеют за это донаты в виде всё той же элитной квартирки рядом с Гузеевой.

Вывод, который нужно сделать всем нам, заключается в том, что артист отказать не может, а с радостью даст. И относиться соответственно к словам всяческих дур — вы же не пойдёте на один участок с такими как Кети, верно?