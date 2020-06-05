Правила получения медсправок для водителей решили изменить
05.06.2020, 22:08, Новости дня
Министерство здравоохранения РФ подготовило проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
«Внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н», – передает РИА «Новости» текст документа.
В проекте говорится, что сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.
«Лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», – сказано в документе.
Изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планировалось ввести с 22 ноября. Минздрав собирался увеличить объем исследований.
Планы нововведений вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Президент РФ Владимир Путин назвал новые правила чушью. В итоге Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра.
Кроме того, в ноябре МВД и Минздрав подготовили изменения в закон «О безопасности дорожного движения», которые предусматривают внеочередной медосмотр водителей.
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