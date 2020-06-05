В Британии заявили о новом «перехвате» российских самолетов над Балтикой

05.06.2020, 22:08, Новости дня

ВВС Великобритании утверждают, что второй раз за неделю вылетали на «перехват» российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.

«Истребители Typhoon, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, второй раз за эту неделю перехватили российские самолеты у берегов Балтийского моря. Истребители были подняты в воздух во второй половине дня 4 июня для перехвата российских Ил-20 и двух Су-27», – приводит сообщение пресс-службы британских ВВС РИА «Новости».

Британские военные заявляют, что истребители приблизились к российской группе и смогли идентифицировать самолеты.

В пресс-службе королевских ВВС Великобритании уточнили, что истребители Typhoon были подняты в воздух с авиабазы в литовском городе Шяуляй, передает ТАСС.

Ранее ВВС Великобритании сообщали, что 2 июня «выполнили первый перехват летательного аппарата, которым оказалась российская машина» – «самолет радиоэлектронной разведки Ил–20».