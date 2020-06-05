 

Экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь: Я считаю назначение Кондратюка весьма удачным

05.06.2020, 22:06, Новости дня

Решение президента Владимира Зеленского о назначении Валерия Кондратюка на должность главы Службы внешней разведки – удачное, заявил в комментарии “РБК-Украина” эксперт по вопросам безопасности Виктор Гвоздь. Он в 2014–2016 годах сам занимал эту должность. 

“Назначение председателя СВР – непосредственное право президента Украины. Я считаю это назначение весьма удачным. Валерий Кондратюк имеет безусловно сильные стороны как руководитель Службы внешней разведки. Я знаю его более 20 лет. Он имеет специальное профессиональное образование, является кадровым офицером с большим опытом работы в спецслужбах в Украине и за рубежом, а также в Офисе президента. Таким образом, он работал и как соискатель разведывательной информации для государства, и как ее потребитель. События последних времен были довольно сложными для Украины, и назначение Кондратюка свидетельствует о том, что в СВР пришел профессионал своего дела”, – сказал Гвоздь.

Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Кондратюк с 3 марта 2014-го по 28 июля 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины. До 15 октября 2016 года он работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины, где отвечал за направление спецслужб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Компания Mitsubishi отзывает свыше 141 тысяч автомобилей

04.05 / В консультативный совет смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне – Ермак

11.05 / Юридическая фирма из Нью-Йорка откупилась от Тимошенко миллионами долларов

22.05 / Умер экс-нардеп Матвиенко

21.04 / Мнения: Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

08.04 / Реализацию гособоронзаказа могут скорректировать из-за коронавируса

02.05 / «Аэрофлот» ввел субсидируемые билеты из Калининграда для всех россиян

07.04 / Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

29.03 / Безъядерная зона в Калининграде, отказ от учений и покой Украины – FPRI выставил России счёт за признание Крыма

31.05 / Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска