Экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь: Я считаю назначение Кондратюка весьма удачным

05.06.2020, 22:06, Новости дня

Решение президента Владимира Зеленского о назначении Валерия Кондратюка на должность главы Службы внешней разведки – удачное, заявил в комментарии “РБК-Украина” эксперт по вопросам безопасности Виктор Гвоздь. Он в 2014–2016 годах сам занимал эту должность.

“Назначение председателя СВР – непосредственное право президента Украины. Я считаю это назначение весьма удачным. Валерий Кондратюк имеет безусловно сильные стороны как руководитель Службы внешней разведки. Я знаю его более 20 лет. Он имеет специальное профессиональное образование, является кадровым офицером с большим опытом работы в спецслужбах в Украине и за рубежом, а также в Офисе президента. Таким образом, он работал и как соискатель разведывательной информации для государства, и как ее потребитель. События последних времен были довольно сложными для Украины, и назначение Кондратюка свидетельствует о том, что в СВР пришел профессионал своего дела”, – сказал Гвоздь.

Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Кондратюк с 3 марта 2014-го по 28 июля 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины. До 15 октября 2016 года он работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины, где отвечал за направление спецслужб.