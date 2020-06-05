Степанов считает, что его отставки хотят те, кому безразлична украинская медицина

05.06.2020, 22:06, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что его отставки хотят те народные депутаты, которым “безразлична украинская медицина”. Об этом он заявил 5 июня в интервью “Радіо Свобода”, комментируя сбор подписей в Верховной Раде за его отставку, инициированный нардепами из фракции “Голос”.

“Это желание фракции “Голос”. Им, видимо, просто безразлична украинская медицина. Они хотят, чтобы была продолжена старая политика в отношении украинских врачей, украинских медиков. В частности, некоторые сегодняшние депутаты из фракции “Голос” имели к ней непосредственное отношение”, – сказал Степанов.

Он считает себя “достаточно неудобным министром” для инициаторов отставки, потому что “не готов продолжать политику разрушения, которую они предлагали последние три – четыре года, и то, в каком состоянии была система здравоохранения”.

Комментируя обвинения в некомпетентности, министр отметил: “Ну у нас много в стране так называемых экспертов, которые считают, что они компетентны во всем, начиная с землеустройства, археологии, медицины… Во всех вопросах”.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта 2020 года со второй попытки (во время первого голосования за его назначение не хватило голосов).

До назначения в Кабмин он работал директором ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и был главой Одесской облгосадминистрации (2017–2019). У Степанова есть медицинское образование, он окончил Донецкий национальный медицинский университет, по специальности хирург.