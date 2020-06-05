Если и уезжать, так не в Россию

05.06.2020, 21:54, Новости дня

КИЕВ – Чуть больше шести процентов (6,3%) украинцев готовы получить гражданство России, если бы представилась такая возможность. Об этом говорится в социологическом опросе, который 5 июня представил Киевский международный институт социологии.

При этом 86,3 процента опрошенных отрицательно относятся к возможности переезда в Россию. Эти цифры меняются, когда для переезда предлагается, например, сто тысяч долларов «подъемных» – 11,2 процента готовы к переезду в Россию, однако 80,2 процента респондентов все равно говорят получению гражданства России – «нет».

В Соединенные Штаты и Европейский Союз готовы переехать 27,1% граждан Украины, а 65,1 отказались бы это сделать, отмечается на сайте Киевского международного института социологии.

Во внешней политике «Украина должна стремиться быть: в НАТО (41,9% опрошенных), оставаться нейтральной страной (34,7%), членом ОДКБ (12%).

Вступление в Европейский Союз поддерживают 46,1 процент опрошенных, 28,3 процента говорят о неприсоединении ни к какому из союзов, в интеграции на Евразийском пространстве заинтересованы 13,1 процента.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение апреля – мая 2020 года. Полевой этап длился с 26 по 30 апреля. Было опрошено 1507 респондентов, которые проживают во всех областях Украины, кроме Автономной республики Крым.

Нация консерваторов?

Политолог «Украинского клуба» Виталий Литвиненко называет украинцев «консервативной нацией», которая будет до последнего держаться за основы своих традиций и менталитета.

«Нация корнями держится за, образно говоря, свою землю. Недаром у Петра Порошенко был лозунг, популярный среди избирателей – «віра, мова, армія» (вера, язык, армия). Приехать в Россию и конкурировать с рабочими из Центральной Азии и Кавказа даже при получении гражданства сегодня никто не хочет. И нужно понимать современную специфику России – это тоталитарная страна, где свобод все меньше и меньше, украинцы к такому не готовы», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Привычную трудовую миграцию украинцев при «раннем Путине» он объясняет тем, что тогда Россия привлекала хорошими зарплатами.

«Тогда в России был негласный договор – нет никаких гражданских прав, но есть высокие зарплаты за счет высоких цен на нефть и газ. Сегодня цены на углеводороды в мире упали, зарплаты тоже, а уровень гражданских свобод на том же низком уровне. Получается, для россиян и трудовых мигрантов игра с нулевым результатом. Но те, кто хотел, давно уже уехал в Россию в 2014 году», – считает Виталий Литвиненко.

Западные страны, по словам политолога, также не особо привлекательны для украинских граждан, которые хотели бы видеть большие социальные возможности для жизни в Евросоюзе.

«Запад находится в стадии трансформации. Того Запада, который мы хотели в начале 90-х, уже нет, а конфигурация нового Запада, технологическая революция, по данным экспертов, завершиться где-то к 2027 году. Понятно, что сам Запад будет дробиться и сегментироваться, внутри его будут технологически развитые страны, и будут страны, которые просядут, скорее, – Восточной Европы. А США, Канада и Австралия вырвутся вперед. До того момента, пока технологический пакет на Западе не внедрен, массовой иммиграции из более слабых стран не произойдет», – утверждает Виталий Литвиненко.

Он также считает, что официальные показатели социальной защищенности, зарплат в Украине не отображают реальные данные, и поэтому украинцы не всегда проигрывают в зарплатах по отношению к России или Евросоюзу.

«У нас низкий порог лояльности к государству. Если на Западе платят страховку и налоги, то у нас все по-другому – у нас меньше зарплата, но налоги мало кто платит. Официально по статистике, мы самая бедная страна Европы, но если взять количество брендовых машин Мазерати, то в Киеве их больше, чем в Варшаве, хотя средняя зарплата у поляков в четыре раза выше», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

Домоседы

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что, говоря о трудовой миграции и иммиграции в Россию, следует помнить об уже двух-трех миллионах украинцев, легализированных в соседней стране.

«И это без учета ситуации в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в которых по упрощенной процедуре российский паспорт уже получили от четырехсот до пятисот тысяч украинцев. Российские упрощенные процедуры для трудовых мигрантов и переселенцев позволили уже привлечь до трех миллионов украинцев», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что речь в соцопросе, в первую очередь, идет о нежелании ехать в Россию тех граждан Украины, которые проживают на контролируемой официальным Киевом территориях.

«Для жителей неподконтрольных самопровозглашенных республик, Россия видится как более привлекательная страна. Кстати, и на Запад не сильно стремятся уехать – около двадцати пяти процентов жителей страны. Можно говорить о национальной характеристике – украинцы большие домоседы, и ездят или переезжают куда-то вынужденно, острые жизненные обстоятельства толкают их к переездам», – подчеркивает Руслан Бортник.

В целом, он считает, что Украина на текущий момент потеряла от трех до одиннадцати миллионов граждан, и неизвестно, какое количество из них готово сменить гражданство.

«Если не говорить о Крыме и неподконтрольной части Донбасса, то, по разным оценкам, от трех до одиннадцати миллионов граждан находятся на заработках – в Евросоюзе и в России», – отмечает Руслан Бортник.

Трудовой миграции на Запад и Восток от украинских границ, по его словам, способствуют безвизовый режим с Евросоюзом и упрощенная процедура получения российского гражданства.