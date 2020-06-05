 

Стало известно, сколько шагов в день облегчают синдром раздражённого кишечника

05.06.2020, 21:54, Разное


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Чем больше шагов в день делают молодые люди, страдающие от синдрома раздраженного кишечника, тем меньше их мучают симптомы этого расстройства, показало новое исследование, опубликованное в PLoS ONE.

Синдромом раздраженного кишечника (СРК) называют функциональное расстройство толстой кишки, которое сопровождается спазмами, болью в животе, вздутиями кишечника, диареей или запором. Это состояние не сопровождается изменениями в стенке кишечника.

Ученые наблюдали за 78 девушками и 23 юношами, средний возраст которых был 20 лет. СРК у участников исследования был диагностирован в промежутке с 2015 по 2018 год, степень тяжести расстройства была легкой.

Все участники периодически проходили оценку интенсивности симптомов СРК по шкале от 1 (очень легкие) до 7 (очень тяжелые). В этом исследовании тяжесть симптомов у пациентов была тем меньше, чем больше шагов в день они делали. У тех, кто проходил 4 тысячи шагов в день, риск развития тяжелых симптомов (5 баллов) был 78%, 6 тысяч – 70%, 8 тысяч – 59%, 10 тысяч – 48%.

«Исходя из наших данных, увеличение количество шагов в день с 4 тысяч до 9500 приводит к облегчению тяжести симптомов на 50%», – пишут ученые в выводах исследования.

Ранее уже было известно, что у физически активных людей СРК протекает гораздо легче, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые указывают, что новое исследование дает врачам конкретную информацию – как необходимо менять уровень физической активности молодым людям, чтобы облегчить интенсивность симптомов СРК на 1 балл.



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