Мнение: Казус Азара

05.06.2020, 21:54, Разное

Московский городской суд не решился признать маразмом административный арест спецкора «Новой газеты» Ильи Азара за одиночный пикет. Но сократил срок ареста до 5 суток. И тем самым выставил ситуацию еще более маразматической.

Кто-нибудь может объяснить, почему нельзя проводить одиночные пикеты (к слову, соблюдая социальную дистанцию)? Почему можно согнать 30 тысяч солдатиков на репетиции парада, но в одиночку выходить на пикет нельзя? Почему можно гнать людей на голосование по глумлению над Конституцией, притом, что угроза заражения коронавирусом к 1 июля еще не будет ликвидирована? Почему можно работать промышленным и строительным предприятиям, но в одиночку выходить на пикет нельзя? В конце-концов, почему человека можно везти в суд на судилище, а в одиночку выходить на пикет нельзя?

Казус, однако…

На снимке: Илья Азар у Мосгорсуда перед началом заседания. Фотография отсюда