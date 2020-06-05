Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно

05.06.2020, 21:53, Разное

“Мы эту страну никому не отдадим” – с такими словами Александр Лукашенко обратился к высшим чиновникам республики на одном из последних совещаний. По словам главы государства, у него складывается впечатление, что некоторые кандидаты на президентских выборах в Белоруссии хотят дестабилизировать обстановку.

Риторика Александра Лукашенко говорит о том, что он сильно напуган, считает журналист Светлана Метелкина. По ее мнению, президенту уже нет смысла бороться за власть – она ушла от него безвозвратно.

“Потому и злится, топает ногами, угрожает напомнить про кровавые сценарии тем, кто забыл”, – написала журналист в своей колонке на белорусском портале “Солидарность”.

Лукашенко, по ее мнению, прекрасно знает, что о нем думает народ. Да и на внешне лояльных чиновников у белорусского лидера тоже надежды нет, полагает журналист.

В последних заявлениях президента она разглядела обиду и страх. Метелкина напомнила, что одного из кандидатов глава государства сравнил с хряком, другого обвинил в мошенничестве. “Остался только один аргумент: запугать”, – полагает она.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Составить конкуренцию Александру Лукашенко намерены 14 человек. Среди них – бывший дипломат Валерий Цепкало, банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Эксперты считают их наиболее перспективными кандидатами от оппозиции.

В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли акции протеста. Участники требовали отставки Александра Лукашенко и выражали поддержку альтернативным кандидатам.

Цитата дня:

"И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята, и то немного"

Это не выдержка из отчета свиновода, это высказывание Лукашенко о своих конкурентах на выборах президента Белоруссии

— ollga k. (@k_ollga) June 4, 2020