Ученые выяснили пути проникновения коронавируса в мозг человека

05.06.2020, 21:53, Разное

Немецкие исследователи в ходе исследования проследили подробности процесса попадания коронавируса в головной мозг человека. Результаты наблюдений обеспечили понимание причин ряда симптомов инфицирования SARS-CoV-2.

Отправной точкой исследования послужил факт выявления того, что ряд пациентов с коронавирусом ушли из жизни из-за появления внутри сосудов головного мозга тромбов. Франк Хеппнер, один из авторов научной работы, представляющий Свободный университет Берлина (Германия), обнаружил корреляцию между наступившим смертельным исходом и возможным проникновением вируса в центральный орган нервной системы. В результате люди, скончавшиеся вследствие инфицирования коронавирусом, стали донорами клеток из различных областей мозга, которые были изучены под электронным микроскопом. Биологи особое внимание уделили поиску следов РНК и белков SARS-CoV-2. Маршрут проникновения инфекции в мозг был в итоге отслежен методом сравнения концентраций частиц вируса и копий его генома.

Учеными было обнаружено, что наибольшее количество следов вируса содержится на поверхностях обонятельного эпителия и нервных клетках, соединяющих указанную часть носа с обонятельными центрами внутри мозга. К слову, кроме РНК вируса, в указанных областях наблюдались следы воспалительных процессов, характерных именно для вирусных инфекций. По словам специалистов, они первыми открыли признаки того факта, что коронавирус нового типа, перемещаясь вдоль обонятельного тракта в центральные отделы мозга, попадает в него через поверхности эпителия. “Это объясняет многие характерные симптомы COVID-19, в том числе – потерю обоняния и вкуса”, – резюмировали итоги открытия эксперты.