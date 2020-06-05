Вернуть зрение поможет генная терапия

05.06.2020, 21:50, Новости дня

Группой ученых был разработан уникальный терапевтический подход, который основан на генной терапии в целях восстановления зрения при макулодистрофии.

Специалистам удалось активировать возникшие фоторецепторы с помощью использования ближнего инфракрасного света, а также генной терапии, которая состоит из трех компонентов. Работа ученых проводилась на животной модели. У грызунов с дегенерацией сетчатки ближний инфракрасный свет смог эффективно возбудить фоторецепторы, которые передали сигнал ганглиозным клеткам сетчатки.

Позже ученые провели исследование на образце человеческой сетчатки в условиях лаборатории. Обнаружилось, что лечение генной терапией и влияние ближнего инфракрасного света привели к тому, что зрительная схема сетчатки человека активировалась.