ВОЗ дала новые рекомендации по ношению масок

05.06.2020, 21:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ношение защитных масок всем лицам в возрасте 60 лет и старше, если невозможно соблюсти безопасную дистанцию, сообщил в пятницу на генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В районах, где наблюдается распространение вируса, мы рекомендуем, чтобы лица 60 лет и старше, а также те, у кого имеются соответствующие показания, должны носить медицинские маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, ВОЗ посоветовала правительствам поощрять население «надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено». Так, медицинские маски следует надевать в транспорте, магазинах и других местах скопления людей, а также «всем людям, работающим в клиническом пространстве учреждений здравоохранения, а не только персоналу, занимающемуся пациентами».

Уточняется, что, Гебрейесус призвал носить «маски по меньшей мере из трех слоев из различного материала». По его словам, само по себе ношение защитных средств не защитит от коронавируса, а основные усилия в борьбе с инфекцией страны должны направлять на выявление заразившихся людей, тестирование, лечение больных, отслеживание контактов больных со здоровыми и осуществление карантинных мероприятий.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович рассказала, чем грозит отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины.