Собянин объявил о радикальных решениях по снятию карантина в Москве

05.06.2020, 21:40, Разное

Сергей Собянин сообщил, что на следующей неделе можно принять радикальные решения по продвижению вперед в вопросе снятия ограничений. По его словам, период, когда можно говорить о том, как меняется ситуация, – семь дней.

Градоначальник напомнил, что 1 июня власти Москвы ввели новые правила, и уже 8 июня уже реально сделать какие-то выводы. Собянин добавил, что в мегаполисе стало меньше выявляемости пневмонии, новых пациентов с коронавирусом и. Сократилось и число смертей.

“На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед”, – высказался мэр столицы по снятию карантина в Москве.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT

Напомним, по состоянию на 5 июня за время эпидемии коронавирусом в России заразились 449 834 человека. Выздоровели более 212 тысяч, умерли 5 528.