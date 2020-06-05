 

Шеф Пентагона отозвал переброшенных к Вашингтону военных

05.06.2020, 21:30, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер распорядился отозвать на базы дислокации всех оставшихся военных, которые ранее были переброшены в окрестности американской столицы для возможной помощи в поддержании порядка в условиях протестов, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Эспер подписал соответствующий приказ и войска отправятся обратно в штаты Северная Каролина и Нью-Йорк, передает ТАСС.

Ранее по итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны было принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Напомним, протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США ввели комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.



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