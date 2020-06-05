В ЦСКП обсудили актуальность поправок в Конституцию в новой реальности

05.06.2020, 21:30, Новости дня

В пятницу, 5 июня, состоялся круглый стол Центра социально-консервативной политики «Поправки в Конституцию – ответ на глобальные вызовы современности». Центральными темами обсуждения стали вопросы укрепления правового государства во время цифровизации системы госуправления, проблематики прав человека в «цифровом» мире, их отражение в предлагаемых поправках в Конституцию РФ.

Участники дискуссии, среди которых представители органов государственной власти, экспертного и научного сообщества, выразили солидарность в том, что в рамках принятия изменений в Конституцию РФ необходимо обеспечить соучастие подавляющего большинства граждан, широкое обсуждение наиболее актуальных и острых вопросов в обозначении программы развития страны на длительный срок. Такая работа продолжится на площадках Центра социально-консервативной политики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Член рабочей группы Высшего совета «Единой России» – группы «Устойчивое развитие», координатор проекта «Гражданский экзамен» Сергей Волобуев подчеркнул, что поправки в Конституцию не означают принятия новой Конституции, а являются элементом закономерного итога трех десятилетий строительства демократии в России. «Предстоящее голосование следует мыслить, как всенародный акт подтверждения исторического выбора новой России, выбора свободы, защиты достоинства и прав человека», – отметил он.

Изменения Конституции предполагают защиту достоинства личности и общества, сохранение исторической справедливости и памяти, по-новому обозначают информационную безопасность и прежде всего закрепляют социальную направленность государственной политики. Принятие поправок на всенародном голосовании – это серьезная конституционная реформа, которая перемещает нас из 93 года в современность, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Леонид Поляков.

«Поправки, которые подчеркивают ценность семьи, приоритет детства, роль русского языка, как языка государствообразующего народа, ценности нашей исторической культуры, национальная солидарность. Если все это суммировать, то по сути дела это создает некую общенациональную платформу, исходя из которой могут развиваться любые идеологические ветки, будь то либерализм, консерватизм… Хотя я думаю, что сама по себе такая платформа очевидным образом может быть квалифицирована консервативной. Сейчас, если эти поправки будут приняты, мы будем иметь конституцию либерально-консервативного характера. И это отвечает запросу очень большого сегмента нашего населения», – уверен Поляков.

Доверие Конституции будет прямо пропорционально уровню соучастия граждан в обсуждении ее изменений и их перспектив, уверен руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин. Он также обратил внимание участников круглого стола на необходимость прописывания политики государства о цифровом следе граждан в законодательстве. По его мнению, ряд аспектов «политики конфиденциальности» государства могут быть прописаны и в мета-законодательства – в Конституции.

«Пандемия коронавируса перенесла из экспертной плоскости в более широкую, публичную проблемные стороны цифровизации. Люди стали задумываться о правах на персональные данные. Государство не корпорация, с политикой конфиденциальности которой мы соглашаемся, когда начинаем пользоваться продуктом, а монополист. К тем данным, которые продуцирует само государство – например, паспортам – вопросов нет. Но сейчас государственное регулирование затрагивает и новые типы персональных данных – например, данные о здоровье. Данные такого рода – динамические. И вопрос о контроле за изменяющимися данными – важнейший аспект нового правового цифрового государства» – рассказал Задорин.

Акцент изменений в Конституции на социальное государство должен быть четко артикулирован в идеологическом измерении, потому что это не отдельные детали социальной политики, а новый вектор реализации конституционных задач построения социального государства, считает председатель экспертного совета АНО «Центр гуманистической экологии и культуры» Александр Рудаков.

Президент Центра социально-консервативной политики Северо-Запад Игорь Шувалов обратил особое внимание на необходимость защиты достоинства граждан и обозначил актуальность обсуждения того, как изменения Конституции смогут защитить общество от новых катаклизмов.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Проголосовать можно будет в течение недели, начиная с 25 июня, а 1 июля объявлен выходным.

В ЦИК заверили, что проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин.