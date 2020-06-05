 

Взрыв в московской квартире: отец погибшего рассказал о его опытах с пиротехникой

05.06.2020, 21:18, Новости дня

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку после взрыва и пожара в жилом доме на юге Москвы. Погиб один из жильцов. Не исключено, что он мог стать жертвой собственных опасных экспериментов. Самой вероятной причиной ЧП сейчас называют опыты с пиротехникой кустарного производства.

Место ЧП перетянуто красной лентой, во дворе работают следователи. Квартира на четвертом этаже многоэтажки выгорела полностью. Две других чуть выше пострадали меньше, но их жильцы вернуться в свои дома смогут не скоро.

Громкие хлопки, взрыв, сильный пожар. Оконные рамы отлетели метров на 10 от дома. Люди выскакивали на улицу, кто в чем был.

– Горим, выходите! А я инвалидка, я не могу даже выйти. Говорю, давайте в окно лестницу. А я и в окно не могла. Вот, надела сапоги, документы оставила дома.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить следователям.

"Был обнаружен один погибший человек, который, со слов очевидцев, занимался изготовлением пиротехнических изделий", — сообщил Сергей Желтов, начальник ГУ МЧС РФ по Москве.

Пока это лишь версия, основанная на показаниях очевидцев. Якобы после взрыва во дворе сильно пахло порохом. Погибшему Александру Пономареву 32 года. Мать узнала о гибели сына только у дверей дома. Отец в момент взрыва находился в той же квартире.

"Он сказал, что проходит курсы по изготовлению пиротехники, должен через 2 недели получить удостоверение, все знает и понимает. А мне сказал: не лезь и все", — рассказывает Владимир Пономарев, отец погибшего Александра Пономарева.

Соседи описывают эту семью, как не самую благополучную.

"Ругались постоянно, кричали каждый божий день с утра до вечера", — рассказывает Павел Левый.

Павел говорит, что его квартира теперь полностью залита водой. Ремонт, скорее всего, придется делать за свой счет. В местной управе пострадавшим предложили пока бесплатно пожить в ближайшей гостинице.

– К нам обратился житель с пятого этажа — там проживает два человека. Мы их определили ближайшую гостиницу, там им будет предоставлен обед и ужин.

Остальные разъехались по родственникам. Ремонтировать квартиры начнут уже завтра. Все, кроме той, которая полностью сгорела. Там будут продолжаться следственные действия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

09.04 / Путин поздравил евреев с праздником Песах

07.05 / Нефть подорожала на фоне надежд на восстановление спроса

22.04 / Роскачество дало рекомендации по выбору медицинской маски

21.05 / Деятели культуры решили и дальше развивать цифровой формат искусства

16.04 / Гривна подорожала относительно евро и рубля

28.04 / Пентагон опубликовал видео с НЛО

28.03 / Протоиерей призвал пожилых молиться дома, а не в церкви

25.05 / Почему отдыхать лучше в России: правительство открывает сезон внутреннего туризма

06.05 / Антикоррупционная прокуратура Украины открыла дело на бывшего генпрокурора Рябошапку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска