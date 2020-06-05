Взрыв в московской квартире: отец погибшего рассказал о его опытах с пиротехникой

05.06.2020, 21:18, Новости дня

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку после взрыва и пожара в жилом доме на юге Москвы. Погиб один из жильцов. Не исключено, что он мог стать жертвой собственных опасных экспериментов. Самой вероятной причиной ЧП сейчас называют опыты с пиротехникой кустарного производства.

Место ЧП перетянуто красной лентой, во дворе работают следователи. Квартира на четвертом этаже многоэтажки выгорела полностью. Две других чуть выше пострадали меньше, но их жильцы вернуться в свои дома смогут не скоро.

Громкие хлопки, взрыв, сильный пожар. Оконные рамы отлетели метров на 10 от дома. Люди выскакивали на улицу, кто в чем был.

– Горим, выходите! А я инвалидка, я не могу даже выйти. Говорю, давайте в окно лестницу. А я и в окно не могла. Вот, надела сапоги, документы оставила дома.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить следователям.

"Был обнаружен один погибший человек, который, со слов очевидцев, занимался изготовлением пиротехнических изделий", — сообщил Сергей Желтов, начальник ГУ МЧС РФ по Москве.

Пока это лишь версия, основанная на показаниях очевидцев. Якобы после взрыва во дворе сильно пахло порохом. Погибшему Александру Пономареву 32 года. Мать узнала о гибели сына только у дверей дома. Отец в момент взрыва находился в той же квартире.

"Он сказал, что проходит курсы по изготовлению пиротехники, должен через 2 недели получить удостоверение, все знает и понимает. А мне сказал: не лезь и все", — рассказывает Владимир Пономарев, отец погибшего Александра Пономарева.

Соседи описывают эту семью, как не самую благополучную.

"Ругались постоянно, кричали каждый божий день с утра до вечера", — рассказывает Павел Левый.

Павел говорит, что его квартира теперь полностью залита водой. Ремонт, скорее всего, придется делать за свой счет. В местной управе пострадавшим предложили пока бесплатно пожить в ближайшей гостинице.

– К нам обратился житель с пятого этажа — там проживает два человека. Мы их определили ближайшую гостиницу, там им будет предоставлен обед и ужин.

Остальные разъехались по родственникам. Ремонтировать квартиры начнут уже завтра. Все, кроме той, которая полностью сгорела. Там будут продолжаться следственные действия.