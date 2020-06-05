Ученые спрогнозировали внешность женщин через 50 лет

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05.06.2020, 21:17, Разное

Ученые из Университета Хельсинки сделали прогноз внешности женщин через 50 лет. Истинной редкостью станут глаза голубого и зеленого цвета.
Ученые рассказали о рождении привлекательными женщинами на 16% больше детей, отличающихся красотой, поэтому с каждым годом происходит увеличение количества красивых представительниц прекрасного пола. В то же время специалист Стивен Стирнс из Йельского университета высказал мнение об уменьшении роста и увеличении веса у будущих поколений, поскольку сейчас именно низкие и с пышными формами женщины чаще рожают детей, нежели «легкие» и высокие. Через десять лет из-за ассимиляции и иммиграции увеличится сходство между представительницами прекрасного пола, а также редкостью будут веснушки. Исследователи из США полагают, что у женщин будет больше перспектив в области бизнеса и политики, поскольку они оказывают большую заботу о подчиненных и чаще не принимают взятки.



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