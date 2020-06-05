Улицу перед Белым домом переименовали в честь убитых афроамериканцев

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05.06.2020, 21:16, Новости дня

Часть улицы перед Белым Домом переименовали по названию акции, начатой в честь убитого в Миннеаполисе Джорджа Флойда и других погибших афроамериканцев, сообщила мэр города Мюриэл Боузер.

«Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь «Жизни черных тоже в счет» (Black Lives Matter Plaza)», – написала Боузер в Twitter.

На видеозаписи запечатлен момент установки нового дорожного указателя.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства Флойда.

Во время задержания полицейские надели на Флойда наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть подозреваемого наступила в результате удушения и была убийством.



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