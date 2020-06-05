 

В РПЦ раскритиковали «шведскую модель» борьбы с коронавирусом

05.06.2020, 21:08, Новости дня

«Шведская модель» борьбы со вспышкой коронавируса изжила себя, показав резко возросшую смертность в этой стране за последние несколько дней, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Шведские власти с самого начала высказались в том смысле, что «мы пойдем по иному пути, чем остальная Европа, но кого-то мы при этом потеряем». Российская власть сделала иной выбор: и на федеральном, и на местном уровне она борется за каждую человеческую жизнь – несмотря на то, что каждый день карантинных мер приносит огромные убытки стране. Но и каждый из нас может поставить для себя тот же самый вопрос: что нам важнее – наше благополучие или жизнь ближних? Христианский ответ может быть только один», – приводит слова митрополита портал «Иисус».

Он призвал «со смирением и спокойствием относиться и к тем санитарным мерам, которые предписываются властями», и к тем финансовым потерям, которые станут следствием распространения коронавируса.

«Уровень нашего благосостояния в целом упадет, многим придется туже затянуть пояса. Но каждая человеческая жизнь стоит того, чтобы за нее побороться – даже ценой собственных неизбежных потерь», – подчеркнул священнослужитель.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала подход Швеции, которая отказалась вводить жесткие ограничительные меры ради спасения экономики, и его последствия, приведшие к высокому уровню смертности от COVID-19.



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