 

Зеленский анонсировал законопроект о легализации частных армий в Украине

05.06.2020, 21:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал о разработке двух законопроектов, которые должны легализовать деятельность частных военных компаний в стране. Об этом он заявил на заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны и семей погибших защитников Украины.

Он отметил, что Консультативный совет может помочь с разработкой законопроекта, чтобы он был “сбалансированным”.

“Есть два проекта закона о частной армии, которые еще не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно”, – заявил Зеленский.

Подробности второго проекта он не раскрыл. 

Глава Украины отметил, что первоочередные законодательные наработки будут предложены Раде уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия нынешней сессии.

В Украине, как ранее заявляла народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, существует не менее пяти частных военных компаний, которые зарегистрированы за пределами страны.

“Если с экспорта оружия валютная выручка уже заходит в Украину, то за военно-консалтинговую деятельность – нет. А это сотни миллионов долларов ежегодно, которые сейчас оседают в тех странах, где ЧВК уже давно легализованы”, – отметила Василевская.

По словам депутата, ранее в Украине уже пытались легализовать ЧВК, однако тогда законопроект “не нашел политическую волю”. 

 



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